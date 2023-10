Malaise dans les crèches louviéroises où les travailleuses sont en grève

Les motifs du conflit portent, notamment, sur l'aménagement des horaires des crèches, soit une fermeture à 18h au lieu de 18h30, et la fermeture de l'ensemble des sites entre Noël et Nouvel An. "C'est une solution que nous avons proposée et qui pourrait dégager presqu'un temps plein mais l'idée a été rejetée", a souligné Calogero Morina.

Dans un communiqué, les autorités de la Ville ont indiqué que "le Collège communal a décidé de conserver un service public accessible, d'une importance capitale pour les familles n'ayant pas d'autre option de garde. C'est la raison pour laquelle l'organisation actuelle est maintenue". "La Ville fait face à un taux d'absentéisme élevé. Elle veille à remplacer les agents aussi vite que possible, tout en respectant la légalité en la matière. L'équipe RH a constitué une réserve de recrutement pour remplacer les travailleuses absentes", ont-elles ponctué.