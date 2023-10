Mercato cycliste - Tim Declercq signe chez Lidl-Trek pour les deux prochaines saisons

"Lidl-Trek est fier d'annoncer la signature de Tim Declercq, connu affectueusement comme 'Le Tracteur', pour un contrat de deux ans. Le dévouement sans faille et l'éthique de travail exceptionnelle dont il a fait preuve au cours des 12 années de sa carrière professionnelle ont fait de lui l'une des figures les plus respectées du peloton", a expliqué le communiqué.

À 34 ans, Tim Declercq fat ses adieux à l'équipe de Patrick Lefevere pour qui il roulait depuis 2017, après cinq saisons sous les couleurs de Topsport Vlaanderen-Baloise. Depuis 2017, le Louvaniste a roulé 6 Grands Tours et 19 classiques, contribuant aux nombreux succès de son équipe sans pour autant conquérir une victoire en son nom. Il a néanmoins récolté quelques places d'honneur, dont une 2e place sur la Classique Bruges-La Panne en 2020, et une 5e place sur le Circuit Het Nieuwsblad la même année.

"Bien sûr, il sera très étrange de quitter Quick Step après toutes ces années", a commenté le coureur. "D'un autre côté, ces dernières années, l'équipe n'était plus la même et j'ai hâte d'un nouveau défi. Je connais beaucoup des Belges de l'équipe, et je pense que nous allons bien nous amuser pendant les stages. J'ai aussi hâte de travailler avec tous les coureurs, mais j'espère être utile à Mads Pedersen sur les classiques et les Grands Tours."