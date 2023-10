NBA - Victor Wembanyama se fait remarquer pour son premier match de pré-saison

Le polyvalent joueur de 2m24 a exposé toute sa palette, entre dribbles, lay-ups techniques, dunk et tirs primés, bien qu'il ait perdu le ballon à quatre reprises. En face, les regards étaient tournés vers Chet Holmgren. Le pivot de 21 ans et 2m16, drafté en 2e choix en 2022, a inscrit 21 points et gobé 9 rebonds. Il avait manqué toute la saison dernière après une blessure au pied en août 2022.

Quant à Toumani Camara, le Bruxellois de 23 ans drafté par les Phoenix Suns et récemment transféré vers les Portland Trail Blazers dans l'échange qui a amené Damian Lillard aux Milwaukee Bucks, il pourrait faire ses débuts avec sa nouvelle équipe la nuit prochaine. En effet, les Blazers entament leur pré-saison à 4h00 (heure belge) face à l'équipe néo-zélandaise des Breakers.

Ils joueront ensuite, ironie du sort, face aux Suns le 12 et le 16 octobre avec une rencontre contre le Utah Jazz le 14, toujours en préparation. La saison régulière débutera ensuite le 25 octobre avec un déplacement à Los Angeles face aux Clippers.