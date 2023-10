Qualifications Euro 2024 - Israël-Suisse se jouera finalement le 15 novembre

Le match avait déjà été déplacé dimanche suite au conflit entre le Hamas et l'état israélien. Dans son communiqué, l'UEFA explique qu'elle "suit attentivement la situation et reste en contact étroit avec les équipes concernées avant de prendre des décisions quant à d'autres rencontres" Vu que les joueurs israéliens ne peuvent quitter le pays actuellement, le match prévu ce dimanche au Kosovo est lui aussi compromis.

Après six rencontres, la Suisse est en tête du Groupe I avec 14 points devant la Roumanie (12) et Israël (11). La Bélarus, le Kosovo et Andorre ne peuvent plus espérer décrocher une des deux places qualificatives.