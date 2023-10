Region bruxelloise - Plus de 80% du réseau Natura 2000 dotés de plans de gestion pour une meilleure protection

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels remarquables, dans lesquels les pays s'engagent à concilier la protection de la biodiversité avec l'activité humaine. Près de 20 % du territoire européen est repris dans ce réseau.

A Bruxelles, le réseau Natura 2000 couvre 14% du territoire régional et compte une cinquantaine de sites, répartis en trois zones: la forêt de Soignes avec ses lisières et la vallée de la Woluwe; les zones boisées et ouvertes à Uccle; les zones humides et les zones boisées de la vallée du Molenbeek.

Ces sites sont progressivement dotés de plans fixant un cadre pour tous les protagonistes qui les gèrent ou les occupent (administrations régionales, fédérales ou communautaires, communes, CPAS, propriétaires privés, etc.). Coordonnés par Bruxelles Environnement, ces plans font l'objet d'une concertation avant leur adoption pour que les propriétaires et acteurs s'accordent sur les mesures pertinentes pour chaque site.

Trois nouveaux plans de gestion (étangs Mellaerts, parc de la Woluwe et parc Parmentier) seront soumis à enquête publique à partir du 16 octobre.

Aux étangs Mellaerts, site sur lequel le ministre Maron s'est rendu mardi, Bruxelles Environnement a installé 144 m² de radeaux végétalisés afin d'offrir un habitat propice, au-dessus et en dessous de l'eau, aux oiseaux aquatiques, aux jeunes poissons, aux amphibiens et aux libellules. L'objectif Natura 2000 y est de développer des habitats aquatiques riches pour la faune et la flore. Une attention particulière est aussi accordée à l'amélioration de la qualité de l'eau (suppression des rejets d'eaux usées, curage, etc).