TC Charleroi - Une simple déclaration de culpabilité pour des coups et blessures sur un bébé de neuf mois

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé mardi le dépassement du délai raisonnable et une simple déclaration de culpabilité contre un couple poursuivi pour coups et blessures ainsi que non-assistance à personne en danger sur un bébé de 9 mois. Le beau-père avait reconnu "une scène accidentelle" et la maman de l'enfant jurait avoir directement réagi en voyant le comportement anormal de son bébé. Le ministère public avait requis des peines de 2 ans de prison ferme et de 6 mois de prison avec sursis contre les deux prévenus.