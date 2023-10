Tribunal de police de Liège: l'examen du dossier de Sofian Kiyine reporté à février

Après concertation, les différentes parties se sont accordées sur la nécessité d'une heure de plaidoiries. Celles-ci auront lieu le 20 février 2024 à 10h45 dans la salle A du tribunal de police, et le dernier jeu de conclusions des conseils sera déposé le 23 janvier 2024.

Dans cet accident survenu le 30 mars dernier à hauteur du hall omnisports de Flémalle, Sofian Kiyine, seul à bord d'une voiture, avait percuté à pleine vitesse le rond-point avant de s'envoler sur plusieurs mètres et de terminer sa course dans le hall omnisports Louis Melin. Blessé, il avait dû être désincarcéré et transporté à l'hôpital.

L'enquête avait permis d'établir que le milieu de terrain avait 1,7 gramme d'alcool dans le sang au moment des faits. Le joueur avait d'ailleurs reconnu avoir consommé des boissons alcoolisées et avait dit avoir été victime d'un malaise au volant, sans se souvenir d'avoir effectué cet accident.

Son conseil, Me Steve Van Laenen, compte plaider le "cas fortuit", soit le cas de force majeure. Aucune partie civile ne s'est constituée.