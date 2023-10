Vélo de Cristal - William jr. Lecerf et Julie De Wilde sont les Espoirs de l'année

William jr. Lecerf, 20 ans, a remporté le 1er octobre dernier le Tour de Lombardie espoirs. Le coureur de la 2023Soudal - Quick-Step Devo Team a aussi notamment terminé 5e du Tour de l'Avenir, 8e du Giro U23 et 9e de Liège - Bastogne - Liège U23. Il a été élu avec 448 points devant Sente Sentjens (440) et Tijl De Decker (426) et succède à Alec Segaert au palmarès.

Julie De WIlde, 20 ans, est elle la toute première lauréate du Trophée de l'Espoir féminin. Elle a été élue avec 810 points devant Fleur Moors (746) et Hélène Hesters (296).

Julie De Wilde a remporté cette année le Flanders Diamond Tour et a décorché la médaille de bronze des Mondiaux espoirs de contre-la-montre.