Assises Liège - Le procès des accusés du meurtre d'Ilyas Kösker va être ajourné et reprendra le 16 octobre

La présidente de la cour d'assises de Liège a décidé mercredi d'ajourner en fin de journée les débats au procès d'Omar Ettaleb, Zakaria El Bouraqui et Sami Gallout, accusés du meurtre d'Ilyas Kösker. L'accusé Omar Ettaleb est malade et présente une charge virale importante. Il n'y aura pas d'audience jeudi et vendredi. Les débats reprendront le lundi 16 octobre à 09h00.