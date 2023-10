Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins terminent dans le désordre

Barco (17,50) reculait par contre de 1,46% en compagnie de Aperam (28,04) et Umicore (21,99) qui perdaient 0,57 et 1,17%, Elia (92,15) et Proximus (7,71) cédant 0,11 et 0,67%.

KBC (57,90) valait 0,52% de moins que mardi, Ageas (39,20) et GBL (71,62) progressant par contre de 0,64 et 0,79%.

Cenergy (6,12) ajoutait par ailleurs 6,6% aux 8,5% regagnés la veille, Titan Cement (16,68) rebondissant de 3,5% tandis que Ekopak (19,45) et Deceuninck (2,24) remontaient de 1,3 et 3,4%, VGP (83,75) de 2% ; Atenor (12,20) reperdant 5% après son rebond de 24,1% de la veille alors que Azelis (16,78) et Bekaert (41,40) abandonnaient 3,5 et 2,2%.

Mithra (1,202) et IBA (8,76) chutaient enfin de 5,6 et 2,3% à l'inverse de Biosenic (0,0946) et Oxurion (0,0013) qui récupéraient 2,8 et 8,3%.

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,0625 USD, contre 1,0610 dans la matinée et 1,0600 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 56.615 euros, en progrès de 295 euros.