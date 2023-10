Challenger de Malaga - Michael Geerts passe le premier tour en double

Michael Geerts et Maximilian Neuchrist ont battu en entrée le Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi et l'Indien Divij Sharan sur un double 6-4 au bout d'une heure et 12 minutes de jeu.

En quarts de finale, Geerts et Neuchrist joueront contre l'Italien Marco Bortolotti et l'Espagnol Sergio Martos Gornes.

Lundi, Gilles-Arnaud Bailly (ATP 646), 18 ans, avait été éliminé au premier tour en simple par l'Espagnol Roberto Bautista Agut (N.1/ATP 40): 6-4, 6-3.

Michael Geerts, 28 ans, n'avait lui pas réussi à s'extraire des qualifications.