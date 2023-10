Conflit en Syrie - La Turquie va "continuer d'intensifier les opérations" en Syrie et Irak

"Nous avons déjà intensifié nos opérations aériennes et nous allons continuer et montrer aux terroristes que nous pouvons les détruire en tous lieux et à tout moment", a insisté le chef de l'Etat, qui a déclenché une série de bombardements depuis le 1er octobre en représailles à un attentat qui a blessé deux policiers à Ankara et a été revendiqué le parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK).