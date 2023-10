Coupe Challenge Dames - Roulers prend une option sur la qualification, Charleroi devra forger un exploit

Charleroi s'est lourdement incliné en Serbie pour son retour sur la scène européenne. Dès le coup d'envoi, Obrenovac Tent mettait les Carolos sous pression et dominaient les échanges pour s'imposer 25-16. Le tempo restait identique dans la seconde manche avec une formation serbe très précise, même si Charleroi montrait plus de résistance (25-20). Dans le troisième set, on pensait les Belges parties pour une remontada puisqu'elles menaient 15-19. Mais c'était sans compter l'abnégation adverse et un retournement de situation permettant à Obrenovac à s'imposer 25-22.

Une défaite en trois sets qui forcera Charleroi à forger un exploit la semaine prochaine pour s'imposer 3-0 ou 3-1, avant de devoir l'emporter dans le set en or.

De son côté, Roulers n'a pas fait dans la dentelle lors de son court déplacement aux Pays-Bas. Face à Sieldrecht, l'équipe flandrienne n'a jamais tremblé, dictant son tempo d'entrée de jeu (15-25). Les deux matches suivantes étaient du même acabit : 17-25 16-25. Il ne restera donc plus qu'à assurer lors de la manche retour pour passer au tour suivant.