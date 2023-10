Deux personnes suspectées de plusieurs vols à Berchem-Sainte-Agathe interpellées

Ils sont soupçonnés d'avoir commis, un peu plus tard le même jour, un troisième vol avec violence sur le territoire de la même commune. Grâce à une enquête de voisinage, ils ont pu être repérés à Molenbeek-Saint-Jean. Une patrouille de la zone de police Bruxelles-Ouest a ainsi rapidement interpellé le premier suspect chaussée de Gand, puis le second, rue Euterpe. Le spray au poivre ainsi que le couteau ont été trouvés sur l'un d'eux. Par ailleurs, ils ont été formellement identifiés par les victimes et des témoins.

"Les suspects sont en séjour illégal sur notre territoire. Ils prétendaient tous les deux être mineurs, mais l'un d'entre eux s'est avéré être majeur après un scan osseux qui a été réalisé dans une autre enquête judiciaire", a expliqué la zone de police locale. Celui-ci a été inculpé, placé sous mandat d'arrêt puis renvoyé par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel pour répondre de vols avec violence ou menaces, en bande et avec arme. Le suspect mineur, lui, a été mis à la disposition d'un juge de la jeunesse.