Invasion de l?Ukraine - Le président ukrainien Volodymyr Zelensky mercredi au siège de l'Otan

La venue de M. Zelebnsky, qui doit aussi rencontrer le Premier ministre belge Alexander De Croo, a été confirmée par la ministre démissionnaire néerlandaise, Kajsa Ollongren, à son arrivée au siège de l'Otan.

Mme Ollongren a aussi annoncé une réunion de la "coalition F-16" dirigée par les Pays-Bas et le Danemark, avec pour objectif de livrer des chasseurs-bombardiers de ce type à l'Ukraine et de former le personnel capable de mettre ces avions en œuvre.

La ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, a pour sa part indiqué que la Belgique enverra des F-16 en Ukraine "à partir de 2025 en fonction de la montée en puissance de notre capacité de F-35 (dont la Belgique a commandé 34 exemplaires, NDLR)".