Kristallen Fiets - Lotte Kopecky visera Paris-Roubaix et les JO en 2024

"Cette saison a été exceptionnelle. Cela reste agréable et spécial de recevoir à nouveau ce trophée même si j'avoue que ma victoire n'est pas vraiment une surprise", déclare Lotte Kopecky. "C'est jusqu'ici ma meilleure saison, j'ai atteint mon meilleur niveau. Mais je n'ai que 27 ans et j'espère pouvoir continuer à évoluer".

Lotte Kopecky a remporté de nombreuses course, mais jamais Paris-Roubaix. Une lacune qu'elle comblerait volontiers en 2024. "C'est la course que je veux le plus gagner", déclare l'Anversoise, 2e de l'Enfer du Nord l'an dernier. "C'est une course spéciale. mais on roule avec plein d'adrénaline", ajoute Kopecky. Il faut sans cesse se battre pour sa position, c'est ce que j'aime le plus".

Après le printemps, les regards vont se tourner vers les Jeux de Paris. "Cela n'arrive que tous les quatre ans. C'est quelque chose que je ne veux surtout pas rater", dit Lotte Kopecky. Puis viendra le Tour, une course qui a souri à Kopecky cette année. "Pourrais-je un jour gagner le Tour? Cela dépendra beaucoup du parcours. Il est maintenant très difficile d'estimer si je peux aussi gagner le Tour. Mais ce n'est pas non plus mon ambition. Je préfère viser Paris-Roubaix ou une médaille aux Jeux".