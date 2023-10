La société belge de pièces automobiles détachées Dumarey s'étend en France

La fabrique, qui crée des pièces automobiles pour les bus et les camions et où travaillent plus de 300 personnes, se situe à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Lyon.

Dumarey reprend donc le site via sa filiale française Powerlidge Strasbourg, notamment spécialisée en boîte de vitesses automatiques pour voitures particulières. Les détails financiers ne sont pas connus.

La fabrique se nomme désormais Dumarey Powerlidge Bouthéon et "maintiendra toutes ses compétences et son savoir-faire". Dumarey continuera à produire pour ZF jusqu'en 2027. Le groupe belge, qui a récemment misé sur les moteurs à combustion à hydrogène, veut élargir son portefeuille de produits pour les véhicules utilitaires.

Le groupe souhaite également travailler sur les groupes motopropulseurs sans carbone sur le marché des véhicules utilitaires, explique Guido Dumarey. "Notre objectif est de mettre en place une reconversion technologique en équipant les véhicules utilitaires de taille moyenne avec des moteurs à hydrogène à partir d'énergies renouvelables."

En juin, Dumarey avait annoncé la reprise de la branche italienne de la multinationale Vitesco Technologies, spécialisée dans le développement et la production de technologie électrique pour les véhicules avec deux implantations en Toscane, un bureau de vente à Turin et 900 collaborateurs.