Les utilisateurs de connexion internet pourront dorénavant choisir librement leur modem

Les services de télévision ne sont pas concernés par cette décision car l'IBPT estime peu probable qu'un décodeur TV alternatif ne soit développé en raison de la faible demande du marché. Les utilisateurs devront donc continuer à utiliser celui de l'opérateur. Les communications téléphoniques classiques et les services avec des niveaux de qualité plus élevés tels que les services non résidentiels, sont également exclus de la décision.

L'IBPT exige donc que les opérateurs publient les caractéristiques des points de terminaison du réseau, soit la prise murale de branchement du modem, ainsi que les spécifications techniques des modems et des routeurs endéans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la décision. Ceux-ci doivent également mettre en œuvre les adaptations informatiques nécessaires d'ici un an. L'idée est que les utilisateurs puissent raccorder leur propre équipement au réseau dans l'année suivant cette décision, soit le 1er novembre 2024.

Ce changement avalisé par l'IBPT s'inscrit dans une dynamique à l'échelle de l'Union européenne, laquelle a déjà mentionné le principe du choix par l'utilisateur de ses équipements terminaux dans plusieurs directives et règlements.

Actuellement, une dizaine de pays européens, dont l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas permettent déjà aux clients de choisir librement leur modem.