Météo - Soleil et voiles d'altitude mercredi avant l'arrivée de la pluie

Le ciel s'ennuagera davantage durant la soirée depuis l'ouest du pays. Une faible zone de pluie atteindra le littoral vers minuit et s'étendra ensuite à la moitié nord du pays d'ici la fin de nuit. Les minima atteindront 12°C en haute Ardenne et 15 à 17°C en plaine.

Jeudi matin, le temps sera très nuageux avec des périodes de pluie sur toutes les régions. L'après-midi, le temps deviendra plus sec sur la moitié sud du pays alors que des averses parfois modérées se formeront au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Celles-ci alterneront toutefois avec des éclaircies plus nombreuses qu'en matinée. Les températures atteindront 16°C en haute Ardenne et 18 à 19°C en plaine, tandis que le vent restera modéré et s'orientera au secteur ouest à sud-ouest.

Jeudi soir et la nuit suivante, le temps restera très nuageux avec encore quelques faibles pluies sur le sud du pays. Ailleurs, le temps deviendra temporairement plus sec. Toutefois, en fin de nuit, une nouvelle zone de précipitations abordera l'extrême ouest du pays, donnant le ton pour la fin de la semaine. Les minima seront compris entre 13 et 17°C. Le vent sera modéré, et deviendra même assez fort à la mer, de secteur sud à sud-ouest.