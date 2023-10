Procès des attentats à Bruxelles - La chambre du conseil examinera jeudi les mandats d'arrêt à l'encontre de Krayem et Ayari

Krayem et Ayari contestent leur remise à la France et s'opposent donc à l'exécution de ces mandats, si bien que la chambre du conseil de Bruxelles doit examiner s'il existe ou non des causes de refus à l'exécution desdits mandats.

En vertu de l'article 6, 4° de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, l'exécution peut être refusée lorsque la personne concernée est belge ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s'engagent à faire exécuter la peine à laquelle elle est condamnée dans le pays émetteur du mandat d'arrêt conformément à la loi belge.

Par ailleurs, s'il n'y a pas de cause de refus à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, mais que la personne concernée purge une peine en Belgique, le ministère public peut choisir de différer sa remise afin qu'elle purge cette peine en priorité. Cette éventualité dépend uniquement du ministère public et n'est pas du ressort de la chambre du conseil.