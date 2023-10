Qualifications Mondial 2024 de futsal - La Belgique s'incline contre la Pologne et peut presque oublier la qualification

Battue 7-2 en Pologne vendredi, la Belgique a réalisé une bonne entame de match mais la Pologne a pris petit à petit le dessus. Les Polonais ont profité d'une défense belge attentiste sur corner pour offrir le score à 1:37 de la mi-temps via Mateusz Mrowiec (18:23).

En seconde période, les joueurs de Karim Bachar ont peiné à trouver la faille et la Pologne a profité d'une nouvelle phase arrêtée pour doubler la mise via Michal Marek (34:04). Omar Rahou a ensuite réduit la marque (36:47) mais Dries Vrancken a douché les espoirs belges dans la foulée en ratant un contrôle qui a terminé au fond de ses filets (37:02).

Après une défaite 2-10 contre l'Ukraine et un partage 3-3 en Serbie au mois de septembre, la Belgique reste 4e et dernière avec 1 point. La Pologne est en tête avec 9 points, deux de plus que l'Ukraine, qui a partagé 1-1 contre la Serbie, 3e avec 5 points.

La Belgique aura besoin d'un miracle pour terminer parmi les quatre meilleurs deuxièmes pour disputer un barrage. Elle devra s'imposer sur un score fleuve en Hongrie pour affronter l'Ukraine et à domicile contre la Serbie en décembre et espérer que les Ukrainiens perdent leurs deux matches et que les Serbes ne prennent pas plus d'un point. Les cinq vainqueurs de groupe sont directement qualifiés pour le Mondial, organisé du 14 septembre au 6 octobre 2024 en Ouzbékistan

La Belgique a participé trois fois à la Coupe du monde de futsal, en 1989, 1992 et 1996, avec une quatrième place en 1989 comme meilleur résultat.