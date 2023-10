Séisme en Afghanistan - Le gouvernement révise le bilan du premier séisme à "plus de 1.000 morts"

Le ministère de la Gestion des catastrophes avait initialement indiqué que le séisme de magnitude 6,3, suivi de huit répliques, survenu samedi dans la province d'Hérat, avait fait plus de 2.000 morts.

"Nous avons plus de 1.000 morts tués dans le premier incident", a rectifié mercredi devant la presse le ministre afghan de la Santé, Qalandar Ebad.

Il a attribué la cause de la confusion dans le bilan à l'isolement des zones les plus touchées et à un double décompte par les différents services impliqués dans les efforts de secours.

Un autre séisme, de magnitude 6,3 également, a frappé mercredi la même région, où des milliers de personnes dormaient depuis quatre jours en extérieur, leurs habitations ayant été détruites.

Une personne a été tuée et 130 blessées mercredi, selon les autorités.