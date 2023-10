Semaine de la santé mentale - Une pièce de théâtre et un débat pour sensibiliser à la prévention du suicide à Namur

La pièce de théâtre intitulée "Toutes les choses géniales", avec le comédien François-Michel Van der Rest, raconte l'histoire d'un garçonnet dont la mère a fait une tentative de suicide. "À l'hôpital où il lui rend visite, il lui vient à l'esprit une nuée de choses géniales dont il dresse la liste pour lui redonner le sourire. L'objectif de ce projet de Duncan Macmillan et Jonny Donahoe est de parler de la dépression et du suicide avec légèreté, profondeur et humour", est-il précisé dans le communiqué.