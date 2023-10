Tour de Guangxi - Mihkels retiré de la course par Intermarché-Circus-Wanty pour des gestes discriminatoires

Dans une publication partagée sur Instagram par son coéquipier Gerben Thijssen alors que l'équipe est en Chine en vue du départ de la course jeudi, Mihkels a été aperçu en train de mimer des yeux bridés. Son équipe "regrette vivement ce comportement et les images apparues sur les réseaux sociaux. Nous tenons sincèrement à nous excuser auprès du peuple et des fans chinois, au gouvernement de la province de Guangxi, à la Fédération Cycliste de Chine et toutes les parties impliquées dans l'organisation du Tour de Guangxi pour l'image véhiculée de notre sport."

Comme mesure préventive avant de donner de potentielles suites à l'événement, l'équipe "a décidé de retirer Madis Mihkels de l'épreuve". L'Estonien, qui est âgé de 20 ans, a notamment remporté une étape du Tour d'Allemagne en août dernier. Il avait rejoint Intermarché-Circus-Wanty en août 2022, d'abord en tant que stagiaire puis sous contrat professionnel.