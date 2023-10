Tous à pied en octobre pour la Semaine des sentiers 2023

Par ailleurs, la marche est bénéfique pour la santé physique et mentale, gratuite, démocratique et non polluante. Elle procure un sentiment d'autonomie, favorise les échanges sociaux et libère de la place pour plus de biodiversité.

La marche est le deuxième mode de transport principal (16% de part modale, c'est-à-dire 16% de l'ensemble des déplacements réalisés quel que soit le moyen de transport utilisé) et un tiers des Belges marche au moins cinq fois par semaine, renseigne Tous à pied. Mais 40% des tués et blessés graves sont des piétons. Les petites voiries, libres de trafic motorisé, sont une solution sécurisée lors des déplacements à pied, affirme-t-elle.

À Bruxelles, sur 100 minutes de déplacement, 41 minutes se font en marchant. La marche représente 37% des déplacements internes (on était à 32,6% en 1999). Ce chiffre monte à 66% pour les déplacements de moins de 2km. Sur 2.599 ha de voirie, 964 ha sont réservés aux piétons contre 1.518 ha pour la voiture.

En Wallonie, les petites voiries publiques ont largement disparu, parfois jusqu'à plus de 80% à certains endroits, même si cette tendance est moins marquée ces dernières années, dit encore Tous à pied.