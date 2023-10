Un été record pour l'aéroport d'Anvers

Les responsables de l'aéroport de Deurne expliquent cette progression par l'arrivée de nouveaux appareils de TUI fly, dotés d'une plus grande capacité, et par une offre estivale étendue comprenant des destinations comme Antalya, la Crète et Tenerife. Au total, 13 connexions différentes étaient proposées par trois compagnies, indiquent-ils mercredi dans un communiqué.

ASL Fly Executive et Luxair ont également contribué à soutenir la fréquentation. La première compagnie effectuait deux vols hebdomadaires vers Ibiza, alors que Luxair rejoignait Londres quatre fois par semaine. Et le nombre de vols vers la capitale britannique va encore augmenter à partir de la fin de ce mois.

Dans le segment affaires, Anvers a aussi connu une belle croissance, avec une hausse de 8,6% des mouvements de vols en jet privé par rapport à 2019.