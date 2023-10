Un parcours d'artistes gratuit dans la commune bruxelloise d'Ixelles du 12 au 15 octobre

L'objectif de cet événement est à la fois culturel et social. D'une part, il est question de soutenir des associations, des lieux et des artistes en leur donnant davantage de visibilité par le biais d'expositions et visites d'ateliers. De l'autre, le but visé est de valoriser le patrimoine architectural communal au travers d'activités multiples, tout en favorisant l'accès à la culture en général. Pour cette première édition 2023, plusieurs partenaires sont invités : l'ULB et la VUB, le Musée d'Ixelles, Istituto Italiano di Cultura, Brussels Philharmonic et bien d'autres.

Divers parcours thématiques seront donc proposés (street-art, multimédia, ateliers d'artistes) pour que chacun y trouve son bonheur. "Une occasion unique pour les curieux de découvrir l'art sous toutes ses formes, la densité artistique présente autour du cimetière d'Ixelles et la qualité du tissu associatif culturel, dans des lieux souvent méconnus, et d'entrer en contact avec les artistes", se sont enthousiasmés les organisateurs dans un communiqué.

L'événement pluridisciplinaire, et entièrement gratuit, se tiendra du 12 au 15 octobre dans le quartier des Universités à Bruxelles.