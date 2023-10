Volkswagen cesse la production de son modèle le plus petit et le moins cher

Volkswagen va cesser de produire son modèle Up, le plus petit et le moins cher de sa gamme, a indiqué mercredi un porte-parole du constructeur automobile allemand. La production de la Up et de sa variante électrique, e-Up, dans l'usine VW de Bratislava s'arrêtera au quatrième trimestre. En Allemagne déjà, plus aucune commande de ce type de véhicule n'est possible. Seuls les modèles de stock sont écoulés.