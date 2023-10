WTT Contender - Martin Allegro et Adrien Rassenfosse éliminés au premier tour en simple à Muscat

Allegro, 70e mondial et issu des qualifications, a été éliminé après une défaite en quatre sets (12-10, 11-9, 7-11, 11-2) contre le Japonais Tomokazu Harimoto, 4e mondial et tête de série N.1 du tournoi.

Rassenfosse, 87e mondial, a été battu en trois sets (11-7, 11-5, 11-7) par l'Allemand Benedikt Duda, 34e mondial.

Alignés ensemble en double, Allegro et Rassenfosse se sont qualifiés pour les quarts de finale après leur victoire en trois sets (12-10, 11-4, 11-8) contre les Brésiliens Hugo Calderano et Vitor Ishiy, issus des qualifications, au premier tour (8es de finale). Ils affronteront les Hongkongais Ho Kwan Kit et Wong Chun Ting pour une place dans le dernier carré.