Appel à projets de 30 millions d'euros pour soutenir les réseaux de chaleur wallons

"A ce stade, il s'agit de démontrer sur le terrain la faisabilité technique des réseaux de chaleur comme solution durable, efficace et réalisable pour partager l'énergie de demain. A plus long terme, de plus en plus de citoyens pourront bénéficier de ce système de chauffage collectif", explique le ministre wallon de l'Energie, Philippe Henry, dans un communiqué.

Les porteurs de projets ont jusqu'au 5 janvier 2024 pour rentrer leur candidature. Il est ensuite prévu que le gouvernement approuve fin février 2024 les projets sélectionnés pour que les travaux puissent démarrer dès mars 2024.