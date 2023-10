Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins européens restent bien orientés

Solvay (103,50) et UCB (80,94) valaient 0,7 et 1% de plus que la veille, arGEN-X (479,10) et Galapagos (33,53) s'appréciant de même de 0,9 et 0,6% tandis que D'Ieteren (160,20) et GBL (72,48) gagnaient 1,1 et 1,2%.

Aperam (28,43) et Umicore (22,15) étaient en hausse de 1,4 et 0,7% alors que Elia (93,15) et Sofina (194,40) progressaient de 1,1%, Barco (17,53) et Melexis (85,95) regagnant 0,2 et 0,3%.

Cenergy (6,34) et Atenor (12,95) progressaient par ailleurs de 3,6 et 6,1%, Titan Cement (17,16) regagnant 2,9% supplémentaires tandis que VGP (84,95) et Shurgard (38,39) remontaient de 1,4 et 1,3%.

Biosenic (0,0878) chutait enfin de 7,2% à l'inverse de MDxHealth (0,277) et Fagron (17,45) qui rebondissaient de 7,8 et 6%.

L'euro s'inscrivait à 1,0625 USD dans la matinée de jeudi comme la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 56.920 euros, en progrès de 305 euros.