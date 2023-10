Budget fédéral - Une législature de perdue, déplorent Les Engagés

À ses yeux, ces réformes auraient pourtant permis de renforcer la sécurité sociale, le bien-être des citoyens et des générations futures. En outre, les classes moyennes ont été oubliées, a déploré la centriste.

Catherine Fonck a critiqué deux mesures précises: l'augmentation du salaire minimum et l'élargissement des flexijobs. La première mesure ne concerne que les 3% de salariés vivant au salaire minimum, a-t-elle observé. Quant aux flexijobs, ceux-ci concernent en majorité les femmes, dans 56% des cas. La députée y voit des difficultés potentielles pour concilier vie privée et vie professionnelle.

La cheffe de groupe a aussi critiqué un "fossé entre les promesses et les actes", citant les politiques de santé, climatique et de sécurité.

"La droite et la gauche se sont paralysées et se réjouissent même de ce qu'elles ont pu bloquer. Cette politique-là, je n'en veux plus et c'est aussi pour cela que j'ai décidé de quitter (la politique) en juin. C'est aussi le contraire de la lettre ouverte que vous écriviez en juillet", a-t-elle conclu.