Challenger de Malaga - Michael Geerts éliminé en quarts de finale du double

Michael Geerts et Maximilian Neuchrist ont été battus par l'Italien Marco Bortolotti et à l'Espagnol Sergio Martos Gornes: 7-6 (7/3), 6-7 (5/7) et 10/7 au super jeu décisif. La partie a duré 1 heure et 59 minutes.

Lundi, Gilles-Arnaud Bailly (ATP 646), 18 ans, avait été éliminé au premier tour en simple par l'Espagnol Roberto Bautista Agut (N.1/ATP 40): 6-4, 6-3.

Michael Geerts, 28 ans, n'avait lui pas réussi à s'extraire des qualifications.