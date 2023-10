Championnat du monde de rallye-raid - Fabian Lurquin de retour de blessure pour le dénouement de la saison en rallye-raid

Fin avril dernier, Fabian Lurquin s'était blessé lors de la 3e étape du rallye Sonora. Les examens radiologiques effectués à l'hôpital ont révélé une petite fracture de la clavicule droite. "Depuis, j'ai bien récupéré. Je me sens prêt à courir", a assuré Fabian Lurquin. Après cinq mois d'absence, le copilote se réjouit de reprendre la compétition. "Ce rallye est toujours un test pour la préparation du Dakar. Notamment en termes de navigation. À cet égard, c'est l'une des courses les plus difficiles. Le Rallye du Maroc reste la meilleure préparation possible pour le Dakar. Mais il faut toujours rester sur ses gardes."

Dans la lutte pour le titre mondial, le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) est en pole position pour s'imposer chez les automobiles et clôturer en beauté son chapitre chez Toyota. Il a déjà remporté à six reprises le Rallye du Maroc et a 51 points d'avance sur son plus proche poursuivant, le Saoudien Yazeed Al Rajhi (Toyota Overdrive).

Du côté des motos, la couronne est à prendre: l'Argentin Luciano Benavides (Husqvarna) est en tête du classement, mais il ne compte que 9 points d'avance sur l'Australien Toby Price (KTM). Le Français Adrien Van Beveren est 3e, à 14 unités du leader.

En auto, le vainqueur de l'épreuve récoltera 30 points au classement du championnat du monde, tandis que chaque étape peut rapporter 5 points. En moto, seul le classement général de l'épreuve compte: le vainqueur empochera 25 unités.