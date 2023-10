Conflit israélo-palestinien - Le président iranien s'entretient par téléphone avec le prince héritier saoudien

Ils ont discuté de la situation au Moyen-Orient, selon l'agence de presse d'Etat iranienne IRNA. Téhéran affirme que les discussions ont porté sur "l'unité du monde islamique".

Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi matin d'une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens. Plus d'un millier de personnes ont péri dans les deux camps.

Le président Raïssi s'est déjà entretenu par téléphone séparément avec les chefs des mouvements armés palestiniens Hamas, Ismaïl Haniyeh, et Djihad islamique, Ziad al-Nakhala. L'Iran entretient des relations étroites avec les deux mouvements palestiniens et a été l'un des premiers pays à saluer l'offensive du Hamas lancée samedi.

L'Arabie saoudite est aussi considérée comme un allié important des Palestiniens.

Cependant, l'Iran, chiite, et l'Arabie saoudite, sunnite, nourrissent des relations rivales compliquées de longue date dans la région. En mars dernier toutefois, les deux puissances régionales ont annoncé un accord pour relancer leurs contacts diplomatiques dans le cadre d'un rapprochement facilité par la Chine.

Ces liens avaient été rompus en 2016 par l'Arabie saoudite, après une attaque de protestataires contre son ambassade à Téhéran.