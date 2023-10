Conflit israélo-palestinien - Les Affaires étrangères conseillent les Belges qui veulent quitter Israël et la Palestine

"Tous nos services sont mobilisés 24 heures sur 24 pour répondre par téléphone ou par e-mail aux Belges de la région qui nous contactent", précise jeudi le porte-parole du SPF Affaires étrangères à Belga. "Nous leur présentons toutes les options qui s'offrent encore à eux pour quitter les lieux. Elles peuvent être aériennes, terrestres ou maritimes."

Aucun rapatriement n'est programmé à l'heure actuelle mais le gouvernement fédéral étudie cette option, qui pourrait se concrétiser d'ici le week-end.

Par ailleurs, la situation "continue d'être suivie de près", assure le porte-parole du SPF Affaires étrangères.

Environ 10.000 Belges sont enregistrés auprès de l'ambassade de Belgique à Tel-Aviv, compétente pour Israël, et près de 3.000 le sont au consulat-général à Jérusalem, compétent pour Jérusalem et le Territoire palestinien, composé de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. La plupart d'entre eux possèdent la double nationalité belgo-israélienne ou belgo-palestinienne. Plus ou moins 200 touristes belges sont également dénombrés en Israël et en Palestine.