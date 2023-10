Conflit israélo-palestinien - "L'État d'Israël est aussi une organisation terroriste", affirme le PTB

"Je veux bien dire que le Hamas est terroriste, mais l'État d'Israël est aussi une organisation terroriste", a-t-elle déclaré, en réponse à une question de Mathieu Bihet (MR). "On ne peut pas résoudre cette question sans parler de ce problème-là", a-t-elle ajouté, dénonçant l'implantation de colonies en territoire palestinien.

Ahmed Laaouej (PS) a alors renchéri en questionnant la cheffe de groupe sur la situation des Ouïghours en Chine, et du risque de génocide reconnu notamment par une résolution de la Chambre approuvée en 2022. "Oui, il y a un problème par rapport aux droits. Mais je ne qualifie pas cela pour le moment de génocide. Il faut faire attention avec les mots. On a des équilibres mondiaux qui sont en train de basculer et on ne veut pas jouer dans ce jeu-là", a-t-elle répondu.

Ce débat international avait débuté par une intervention à propos de la présidence belge de du conseil de l'Union Européenne, la place de la Belgique dans l'Otan s'invitant dans la discussion. Pour le PTB, l'alliance atlantique est "davantage un problème qu'une solution". Sofie Merckx a promis qu'un départ sera "quelque chose que nous mettrons sur la table" en cas de future discussion en vue de constituer une majorité.