Coupe d'Afrique des Nations - Le Sénégal, tenant du titre, avec le Cameroun, le Maroc bien loti

Les Lions de la Teranga seront également opposés à la Guinée et la Gambie, entraînée par Tom Saintfiet, dans le groupe C, à l'issue du tirage au sort effectué jeudi à Abidjan.

Autre favori de la compétition, le Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022, se retrouve de son côté dans un groupe F à sa portée, en compagnie de la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie.

La Côte d'Ivoire, pays hôte, hérite quant à elle du Nigeria et de deux adversaires a priori plus abordables, la Guinée équatoriale et la Guinée Bissau, dans le groupe A.

Dans le groupe B, l'Égypte sera opposée au Ghana, au Cap-Vert et au Mozambique tandis que le groupe D réunira l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola.

Enfin dans le groupe E, la Tunisie et le Mali seront favoris devant l'Afrique du Sud d'Hugo Broos et la Namibie.

Le match d'ouverture opposera les Ivoiriens à la Guinée Bissau, le 13 janvier, au stade d'Ebimpé, près d'Abidjan. Les premiers et les deuxièmes de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, accèderont aux huitièmes de finale.

Initialement programmée en juin et juillet 2023, la CAN a été reportée pour se tenir début 2024, afin d'éviter que les matches aient lieu en pleine saison des pluies.

Elle se déroulera du 13 janvier au 11 février dans six stades: Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro, et la capitale Yamoussoukro.