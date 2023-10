Des actions dans toute la Belgique pour la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté

Des associations telles que l'Observatoire du crédit et de l'endettement (OCE) et le RBLP prendront la parole pour interpeller les représentants des différents niveaux de pouvoir sur la question de l'endettement. En plus d'un débat organisé à Ostende, "un dossier pointu analysant en détail les écueils des différentes procédures de recouvrement, de médiation et de règlement de dettes" sera remis aux parlementaires fédéraux.

"Les recherches et les expériences vécues sur le terrain montrent que le cliché de la personne endettée, mauvais payeur et gérant mal son budget, ne correspond pas à la réalité", a noté l'ASBL.

Le RWLP, quant à lui, manifestera dès 12h00 au départ de la place d'Armes, après des prises de parole au Théâtre royal de Namur. "Les raisons de se mobiliser ne s'éteignent pas. La pandémie de Covid-19, les inondations et la crise de l'énergie ont mis à terre et continuent d'appauvrir nombre de personnes", a ajouté le RBLP.

En outre, les associations bruxelloises profiteront de l'occasion pour présenter les résultats de leur campagne sur l'exclusion numérique. Elles participeront aussi à l'événement "L'Eldorado, les grands mirages" du collectif "Rendre visible l'invisible", dont la "Brussels Platform Armoede" fait partie.

"Partout en Belgique, des podiums seront dressés, des micros branchés, des banderoles suspendues pour réclamer des solutions structurelles au problème de l'escalade de la pauvreté et des inégalités sociales."