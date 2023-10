Diables Rouges - Kevin Mirallas sera mis à l'honneur à l'occasion du match contre la Suède

Kevin Mirallas a fait ses débuts sous le maillot de l'équipe nationale le 22 août 2007, à l'occasion d'un match de qualifications pour l'Euro 2008 face à la Serbie. Alors joueur de Lille, 'Mira', titulaire, y avait inscrit un but dans la victoire des Diables Rouges, 3-2. Depuis, il a accumulé 10 buts pour la Belgique sur 60 apparitions, participant notamment à quatre matches de la Coupe du monde 2014. La dernière cap a été conquise le 27 mars 2018, lors d'un match amical contre l'Arabie saoudite (victoire 4-0).

Aujourd'hui âgé de 36 ans, Mirallas a connu de nombreux clubs au cours de sa carrière. Formé à Lille après son initiation au Standard, il a joué pour les seniors du LOSC puis Saint-Étienne en France avant de partir pour la Grèce et l'Olympiacos, où il a fini meilleur buteur du championnat en 2011-2012 (20 buts). Le Liégeois a ensuite découvert la Premier League avec Everton, pour qui il a joué de 2012 à 2018, alors prêté à l'Olympiacos puis à la Fiorentina en Italie. Kevin Mirallas a joué un peu plus d'une saison à l'Antwerp pour ensuite rejoindre Gaziantep en Turquie, Moreirense au Portugal et terminer par une pige à l'AEL Limassol à Chypre.

Comme Nacer Chadli et Simon Mignolet, lors du match contre l'Estonie en septembre dernier, Mirallas sera donc mis à l'honneur à la mi-temps du match contre la Suède.