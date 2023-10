Diables Rouges - Koen Casteels encore absent à l'entraînement avant le départ en Autriche

Malade, Casteels avait déjà manqué l'entraînement de mercredi. Arnaud Bodart, resté à l'intérieur mardi et mercredi, était, lui, de retour. Le sélectionneur Domenico Tedesco disposait donc de trois gardiens à l'entraînement, avec, outre Bodart, Matz Sels et Thomas Kaminski. En juin, alors que Casteels avait dû déclarer forfait et que Tibaut Courtois avait quitté le groupe après l'affaire du brassard, c'est Sels qui avait défendu le but belge en Estonie.

Les Diables Rouges s'envoleront dans l'après-midi pour l'Autriche, où ils affronteront vendredi l'équipe dirigée par Ralf Rangnick. Les deux équipes se partagent la tête du classement du groupe F avec 13 points, loin devant la Suède (6). S'ils gagnent en Autriche, les Belges valideront leur ticket pour l'Allemagne.