European Open - Coppejans "engagé dans une course contre la montre" pour pouvoir jouer à Anvers

"Je souffre d'une élongation d'un muscle intercostal que je me suis occasionnée en frappant une première balle de service en match", a expliqué le numéro 2 belge. "C'est assez douloureux, car il s'agit d'un muscle que l'on sollicite beaucoup dans la vie de tous les jours. C'est compliqué à soigner aussi parce que c'est une zone difficile d'accès. Ce n'est pas comme une cuisse ou un mollet. J'ai pu reprendre la raquette il y a quelques jours, mais en douceur. J'ai également déjà pu servir, mais sans explosivité. L'évolution est positive et je croise les doigts pour être prêt pour dimanche, car je suis engagé en qualifications".

Il s'agirait de la cinquième participation au tournoi d'Anvers de Kimmer Coppejans, qui a déjà figuré à deux reprises dans le tableau final, en 2019 et en 2020, grâce à une invitation.

"Je m'étais à chaque fois incliné au premier tour, contre le futur vainqueur (Andy Murray en 2019 et Ugo Humbert en 2020, ndlr). Mais ce furent de belles expériences", a ajouté le Flandrien, qui ne désespère pas d'hériter tout de même, en dernière minute, d'une nouvelle invitation. "Il se peut en effet que David (Goffin) entre directement dans le tableau final. Son invitation me reviendrait dès lors, vu que je suis le deuxième Belge au classement ATP. J'avoue que cela m'arrangerait, cela me permettrait de gagner deux jours. On verra. Quoi qu'il en soit, C'est toujours un plaisir de jouer en Belgique".