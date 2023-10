Hausse des réservations pour les vacances d'automne chez le voyagiste TUI

Selon les chiffres de TUI, les vacanciers francophones partant à bord de l'un de ses avions ont majoritairement (64%) choisi de décoller durant la première semaine des vacances, alors que les écoliers flamands sont toujours en cours. Les élèves francophones bénéficient en effet d'une semaine de congé supplémentaire par rapport aux néerlandophones à la suite du remaniement de leur calendrier scolaire.

Les voyageurs francophones privilégient des destinations chaudes et ensoleillées. Ainsi, TUI indique que l'Espagne occupe le haut du classement des pays les plus prisés avec un tiers des réservations. Elle est suivie de la Tunisie (20%) et de l'Égypte.

Les deux semaines de vacances permettent aussi à une partie des touristes francophones de s'envoler vers des destinations plus lointaines comme Le Cap-Vert, le Mexique et la République. Les séjours réservés y sont en moyenne de 10 jours.

Les 10 destinations privilégiées lors des voyages en avion avec TUI sont donc l'Espagne, la Tunisie, l'Égypte, la Turquie, le Maroc, la Grèce, le Cap-Vert, le Mexique, la République dominicaine et Chypre.