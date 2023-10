Invasion de l'Ukraine - Un livre de la Commission européenne sur les défis rencontrés par les enfants ukrainiens

À travers les dessins de l'illustratrice ukrainienne Anna Sarvira, le livre raconte l'histoire d'une jeune fille ukrainienne et sa rencontre avec une fille dans sa nouvelle école en Belgique. Destiné aux enfants de sept à dix ans, aux parents et aux éducateurs, l'ouvrage met en avant l'intégration dans un nouveau pays après avoir fui la guerre. Il encourage les enfants à garder les yeux ouverts sur la situation parfois difficile des enfants ukrainiens en Belgique.

Le livre s'inscrit dans la campagne "Garde les yeux ouverts", une initiative de la Commission pour sensibiliser aux droits des victimes dans l'UE et garantir que les victimes de crime comprennent comment exercer leurs droits fondamentaux et où trouver du soutien.

D'après les Nations unies, le nombre de réfugiés ukrainiens en Europe s'élève à 5,8 millions, parmi lesquels environ 1,3 million d'enfants, la plupart âgés de moins de 14 ans. En Belgique, 75.620 réfugiés ukrainiens ont été recensés, dont 24.223 mineurs, selon les données de Statbel.

"La fille qui gardait les yeux ouverts" est disponible en 13 langues (anglais, français, néerlandais, bulgare, croate, tchèque, estonien, hongrois, letton, polonais, roumain, slovaque et ukrainien) et sera diffusé dans des écoles, des bibliothèques ainsi que des organisations communautaires et est disponible en ligne.

"En impliquant les enfants dès leur plus jeune âge grâce au pouvoir de la narration, nous espérons favoriser un sentiment d'empathie et de solidarité qui façonnera un avenir meilleur pour tous", explique le commissaire européen à la Justice Didier Reynders, cité dans le communiqué.