JO 2024 - Shanghaï et Budapest, hôtes des premières qualifications multisports

Shanghaï et Budapest vont accueillir en mai et juin prochains les premières qualifications multisports pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris, sous forme de festivals mêlant épreuves sportives et culture, a annoncé jeudi le Comité international olympique (CIO).