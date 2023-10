Plusieurs perquisitions et arrestations de voleurs et receleurs présumés à Huy

La zone de police de Huy a été confrontée à un nombre significatif de cambriolages et vols divers perpétrés dans le centre-ville de Huy ainsi qu'en périphérie de la cité mosane.

Le service judiciaire de la police locale a aussitôt été mobilisé, se chargeant du suivi du phénomène.

"Une enquête minutieuse et de longue haleine a permis de mettre au jour une association active dans le vol mais aussi dans le recel et la revente de biens volés", précise Catherine Collignon.

Une quarantaine de policiers locaux et fédéraux ont procédé mercredi à six perquisitions, dans des logements privés et dans des commerces. Celles-ci ont permis la saisie de plusieurs dizaines de biens volés, dont des vélos, de l'outillage et différents autres objets.

Lors de cette opération, des produits stupéfiants, de l'argent et des armes ont également été saisis.

Plusieurs suspects ont été interpellés et privés de liberté.

Les autorités judiciaires ont sollicité la pose de scellés judiciaires sur plusieurs établissements où des infractions ont été constatées.

Quatre personnes interpellées ont été présentées jeudi à un juge d'instruction liégeois qui a décidé d'en placer deux sous mandat d'arrêt.