Qualifications Euro 2024 - Interrogés par la police, Sandro Tonali et Nicolo Zaniolo quittent la sélection italienne

Dans son communiqué, la FIGC a précisé qu'elle a autorisé les deux joueurs à retourner dans leur club respectif et ne disputeront donc pas les deux matches de qualification pour l'Euro 2024 contre Malte (14 octobre) et en Angleterre (17 octobre). Tonali est passé cet été de l'AC Milan à Newcastle et Zaniolo est un équipier de Youri Tielemans et Leander Dendoncker à Aston Villa.

Mercredi, le Parquet de Turin avait déjà ouvert une enquête contre le joueur de la Juventus Nicolo Fagioli, soupçonné d'avoir réalisé des paris sportifs sur des plateformes clandestines. Il est passible d'une suspension de trois années et d'une amende de 25.000 euros.