Qualifications Euro U21 2025 - Fraîchement promu chez les espoirs, Mario Stroeykens veut se mettre "au service du groupe"

Stroeykens a fait ses valises avec le sourire, après avoir marqué un but lors de son dernier match avec Anderlecht remporté face à Malines (3-1). "Je suis actuellement dans une bonne phase", a-t-il reconnu en conférence de presse virtuelle, jeudi. Le natif de Zellik espère donc contribuer pour les Diablotins, bien que la décision revienne à l'entraîneur. "Il sait ce qui peut rapporter le plus dans les matches que nous jouons. Le temps de jeu que j'aurai n'a pas d'importance pour moi, je veux juste aider l'équipe."

La polyvalence du joueur offensif pourrait cependant lui permettre d'obtenir plus d'opportunités sous Gill Swerts. "Actuellement, le rôle que j'ai en club et en sélection est plutôt dans l'axe, comme soutien de l'attaquant, mais je suis quelqu'un qui sait jouer à différents postes. Ma position ne m'intéresse pas tant que cela", a réitéré Mario Stroeykens. "Je suis plutôt là pour mettre mes qualités et mon envie au service du groupe."

À 19 ans, le chemin se poursuit à travers les équipes nationales d'âge. Mais si la suite semble logique à certains, le principal intéressé ne se "préoccupe pas encore trop d'une sélection avec les Diables Rouges". Avant toute chose, il faut "s'imposer en tant que titulaire chez les Diablotins, et en club. Les étapes se dérouleront, et les bonnes choses arriveront au bon moment."

En attendant, Stroeykens espère disputer un tournoi international avec les espoirs. "Ce serait une très belle expérience. Affronter les meilleurs joueurs dans sa catégorie d'âge, c'est idéal pour progresser."