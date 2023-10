Quatre personnes arrêtées dans une vaste enquête sur des vols de selles équestres

Neuf faits commis dans toute la province ont été identifiés.

Les enquêteurs ont découvert que les larcins étaient commis par des personnes roumaines sans titre de séjour légal. La bande effectuait des repérages pour ensuite agir la nuit. Le butin était ensuite immédiatement transféré vers un manège de la province d'Anvers. Les selles volées ont probablement été commercialisées à l'étranger.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les forces spéciales de la police fédérale ont réussi à prendre sur le fait plusieurs suspects. Deux hommes roumains âgés de 38 et 41 ans ont ainsi été interceptés dans le Hainaut. L'opération, qui s'est poursuivie mercredi matin en Campine, a permis l'arrestation d'une Lituanienne de 33 ans et d'un Belge de 56 ans. Quelque 150 selles équestres et 35.000 euros en liquide ont été saisis à leur domicile et dans leur manège.

Après leur audition, les quatre suspects ont été déférés devant un juge d'instruction de Bruges, qui les a tous placés sous mandat d'arrêt.

La PJF prie les propriétaires des selles dérobées de se signaler auprès de la police locale.