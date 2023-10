Seuls 1,4% des demandeurs d'emploi au VDAB optent pour le CV anonyme

Jo Brouns a alors annoncé qu'il mettrait en place ce mécanisme au sein du VDAB. Depuis, 1,4% des demandeurs d'emploi choisissent cette option. "Le demandeur d'emploi peut décider lui-même quelles données relatives à son profil (nom, adresse, études, expérience professionnelle ou compétences linguistiques) sont présentées aux employeurs", a indiqué le ministre. "Des données personnelles telles que l'âge, le sexe ou la nationalité peuvent également être masquées."

Toutefois, selon le ministre, cela ne constitue pas une solution à tous les problèmes. "La candidature anonyme peut contribuer à éliminer certains préjugés chez les employeurs, mais, à mon avis, ce n'est pas une solution parfaite. Si un employeur a certains préjugés à l'égard de certaines personnes, ceux-ci peuvent aussi se manifester plus tard dans le processus de sélection. Il est donc plus important de se concentrer sur l'élimination des préjugés eux-mêmes. Nous le faisons, entre autres, à travers les accords sectoriels sur la non-discrimination et l'inclusion", a-t-il conclu.